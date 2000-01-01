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Курск, ТЦ Манеж
ул. Щепкина, д.4Б
8-800-301-3-999 доб. 3
пн - вс 10:00 - 22:00
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128Gb Tropical Green

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Память
  • 128 Гб
  • -
Цвет
  • Gray (серый)
  • Green (зеленый)
  • White (белый)
  • Серый
  • -
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