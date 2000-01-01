Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128Gb Tropical Green

Четыре Pro-камеры



У Xiaomi Redmi Note 9 Pro есть всё, чтобы вы сохранили самые ценные моменты жизни в лучшем качестве и без малейших усилий. Основная камера с разрешением 64 Мп передаст в подробностях красоту любого места. Сверхширокоугольный модуль добавит атмосферности, макро-камера запечатлит в мельчайших деталях самые крошечные объекты, а четвертый сенсор глубины поможет создать великолепные портреты близких с красиво размытым фоном.



Может всё



Redmi Note 9 Pro укомплектован под завязку последними технологиями, чтобы вы комфортно использовали смартфон в любых сценариях и ни в чём себе не отказывали.Огромный дисплей 6,67 дюйма с высоким разрешением FullHD+ покажет всю красоту ваших снимков и поможет насладиться любимыми роликами, фильмами, сериалами и, конечно же, играми. Отличную производительность даже в требовательных играх обеспечит мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 720G. За многозадачность можно не переживать благодаря 6 ГБ оперативной памяти, а 128 ГБ встроенного хранилища хватит на все нужные программы, а также фото и видео.



Работает весь день и даже больше



С мощной батареей на 5020 мА*ч вы забудете о том, что такое смартфон, разрядившийся в середине дня. Redmi Note 9 Pro готов проработать до 13 часов в играх, до 16 ч в режиме навигатора или обеспечить более 140 часов прослушивания музыки от одного заряда. Технология быстрой зарядки позволит быстро восполнить драгоценные проценты, ведь соответствующий адаптер питания идёт в комплекте!



Создан с вниманием к деталям



При невысокой цене Redmi Note 9 Pro демонстрирует по-настоящему флагманский внешний вид. Ощущение качества усиливает специальный линейный вибромотор, который может воспроизводить до 150 разных типов вибраций для уведомлений и при работе с интерфейсом. Естественную и быструю разблокировку обеспечивает сканер отпечатков, встроенный в кнопку питания. Модуль NFC позволяет осуществлять бесконтактную оплату в магазинах, разъём 3,5 мм — подключать любимые проводные наушники, а ИК-датчик — управлять бытовой техникой со смартфона, который всегда под рукой.